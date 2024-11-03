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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 2986 شخصاً وإصابة 13402 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في أكتوبر 2023

حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على لبنان

المؤتمرنت -
حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 2986 شخصاً وإصابة 13402 آخرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في أكتوبر 2023.

وذكرت الصحة اللبنانية، في بيان لها اليوم، أن الغارات الإسرائيلية ليوم أمس السبت أسفرت عن استشهاد 18 وإصابة 83 آخرين، وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا منذ بدء العدوان، 2986 شهيداً و13402 جريح.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي كان قد وسع منذ 23 سبتمبر الماضي غاراته، لتشمل أغلب مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، كما بدأ توغلا بريا في جنوبه، متسببا باستشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.








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