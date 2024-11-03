المؤتمرنت -

نجاح أول عملية زراعة صمام أورطي لمريض في صنعاء

أجرى فريق طبي جراحي في مستشفى الشرطة النموذجي عملية جراحية نوعية نادرة هي الأولى من نوعها في اليمن من خلال زراعة الصمام الأورطي عبر القسطرة.



وأوضح مدير مستشفى الشرطة النموذجي الدكتور فهد المدومي، أنه تم أجراء عملية زراعة الصمام الأورطي عبر القسطرة لمريض يبلغ من العمر 80 عاماً، وهي عملية تجرى لأول مرة في اليمن، حيث تتطلب خبرات عالية وإمكانيات متقدمة، وقد تكللت العملية بالنجاح.



وذكر، أن المريض الذي أجريت له العملية كان يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، ونتيجة لعجز المستشفيات عن إجراء هذا النوع من العمليات، وكذلك خطورة حالته التي لا تتحمل إجراء عملية جراحة قلب مفتوح، ولعدم قدرة المريض على السفر خارج اليمن لإجراء العملية، تم إجراء العملية وتكللت بالنجاح بفضل الله.



وأشار الدكتور المدومي أن العملية أجريت في مركز القلب في مستشفى الشرطة النموذجي، ونفذها فريق طبي كبير يتكون من أعلى القدرات الطبية في هذا المجال، وهم أعضاء فريق التافي " TAVI Team "في اليمن، برئاسة الدكتور طه الميموني، ومشاركة الدكتور عبدالملك شرف، والدكتور محمد الوصابي والدكتور محمد راجح، والدكتور وائل جهاد، والدكتور مارب العزكي، والدكتور بلال الشاحذي، والدكتور عصام محمد، والدكتور ميكلوف قطب الدين، والدكتور فواز الهادي، ومعهم سبعة من الأخصائيين في مركز القلب.



وأكد أن عملية زراعة الصمامات القلبية عبر القسطرة، يمثل نقلة نوعية متقدمة في المجال الطبي في اليمن، وقد أصبحت إحدى الخدمات الطبية في البلاد بعد تمكن مركز القلب في مستشفى الشرطة النموذجي من إجرائها، ولم يعد المرضى بحاجة إلى السفر خارج البلاد لإجراء هذه النوع من العمليات.



وأشار المدومي إلى أن مستشفى الشرطة النموذجي وصل إلى هذا التطور بفضل اهتمام قيادة وزارة الداخلية ومثابرة كوادر المستشفى.