الإثنين, 04-نوفمبر-2024 الساعة: 06:35 م - آخر تحديث: 05:17 م (17: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و374 شهيداً، و102 ألف و261 مصاباً

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 43374

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 43374
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و374 شهيداً، و102 ألف و261 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال، ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 33 شهيداً و156 مصاباً.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتعرض قطاع غزة وسكانه منذ 395 يوما لعدوان إسرائيلي غاشم، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين وتسبب بنزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: دولة تبيع منازل فارغة بأسعار زهيدة
علوم وتقنية: ظاهرة فلكية تشهدها الكرة الأرضية اليوم
رياضة: أتالانتا يفرمل انتفاضة نابولي في الكالتشيو
رياضة: "قمة كتالونيا" تمنح برشلونة "النقطة 33"
رياضة: توتنهام يسحق أستون فيلا في البريميرليغ
عربي ودولي: استشهاد 50 طفلاً في جباليا خلال يومين
أخبار: حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على لبنان
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة الشيخ زايد الحجيري
فنون ومنوعات: رسالة شمس البارودي في وداع حسن يوسف
عربي ودولي: لازاريني: يجب إنهاء الحرب على غزة
عربي ودولي: الاحتلال يقصف الفلسطينيين بأسلحة محرمة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة
أخبار: أجواء باردة.. إليكم طقس الساعات المقبلة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و341
رياضة: يوفنتوس يسقط أودينيزي بثنائية
رياضة: بايرن ميونخ يتصدّر ترتيب "البوندسليـغا"
عربي ودولي: 240 شهيداً ومصاباً في لبنان خلال 24 ساعة
رياضة: ليفربول يصطاد برايتون ويستعيد الصدارة
أخبار: تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد
عربي ودولي: تظاهرات بمدن عالمية تنديدا بالعدوان على غزة
أخبار: بن حبتور يؤكد على أهمية كسر الحظر الدبلوماسي
أخبار: التفتيش القضائي تنفذ نزولًا إلى محاكم إب
أخبار: الشريف يعزي علي شوقي بوفاة والدته
أخبار: نزول ميداني لمحلات بيع المشغولات الذهبية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024