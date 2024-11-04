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أخبار
المؤتمر نت - 3 أطعمة لتحسين صحة الأمعاء

3 أطعمة لتحسين صحة الأمعاء.. طبيب ينصح

المؤتمرنت -
3 أطعمة لتحسين صحة الأمعاء.. طبيب ينصح
لا شك أنه من المهم جداً الحفاظ على سلامة الأمعاء. إذ يمكن أن تؤدي صحة الأمعاء السيئة إلى جميع أنواع المشاكل بداية من الجهاز الهضمي مثل آلام المعدة والانتفاخ والغثيان إلى مشاكل النوم ليلاً، وفق موقع Surrey Live.

بالمثل، قد يؤدي نقص البروتين إلى أعراض مثل فقدان العضلات وهشاشة الشعر والأظافر وضعف الجهاز المناعي، وهو أمر غير مثالي مع اقتراب موسم البرد والإنفلونزا.

فيما كشف الدكتور كاران راجان، في مقطع فيديو على تيك توك، عن طريقة لتحسين صحة الأمعاء وزيادة البروتين من خلال إضافة 3 من أفضل الأطعمة إلى النظام الغذائي، هي التالية:

1- الخميرة الغذائية
وقال راجان إن الخميرة الغذائية تأتي في المرتبة الأولى لأنها يمكن أن تعطي الطعام نكهة جبن دون استخدام أي منتجات حيوانية. كما تحتوي على فيتامينات B، وهي مفيدة لبطانة الأمعاء.

كما أوضح أن "الزبادي اليوناني يحتوي على كثافة بروتين عالية بشكل لا يصدق، حيث تحتوي ملعقتان كبيرتان منه فقط على 8 غرامات من البروتين".

كذلك أردف أنه يتضمن أيضاً على بيتا غلوكان، وهو مادة حيوية موجودة في الشوفان، ما يعني إنتاج المزيد من المركبات المضادة للالتهابات في الأمعاء ونمو البكتيريا المفيدة. وأوصى بإضافته إلى وجبات مثل الحساء والسلطات والمعكرونة.

2- الزبادي اليوناني
ونصح راجان بإضافة الزبادي اليوناني إلى النظام الغذائي إذا كان الشخص يأمل في زيادة تناول البروتين وتعزيز صحة أمعائه، مبيناً أنه "نظراً لأنه مصفى، فإن الزبادي اليوناني يحتوي على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي العادي".

كما مضى قائلاً إنه "يمكن أن يحتوي كوب واحد (حوالي 250 غراماً) على نحو 15-20 غراماً من البروتين. لكنه أيضاً منتج مخمر ويحتوي على ثقافات حية وبروبيوتيك طبيعي".

3- فول الصويا الأخضر
واقترح راجان إضافة فول الصويا، المعروف أيضاً باسم "فول الإداماميه"، إلى قائمة الأطعمة التي يتم تناولها باستمرار، حيث كشف أنه يمكن الحصول على ما يصل إلى 18 غراماً من البروتين من 160 غراماً من فول الصويا الأخضر عند طهيه.

كما أكد أن فول الصويا "غني جداً بالألياف" حيث تحتوي نفس الحصة على 8 غرامات من الألياف إلى جانب البروتين "وهو ما يزيد عن ربع المدخول اليومي الموصى به من الألياف".
كذلك أوضح أن فول الصويا يحتوي على ألياف بريبايوتيك ونشويات مقاومة، وكلاهما "مفيد بطرق مختلفة في تعزيز نمو البكتيريا مثل بكتيريا البيفيدوباكتيريا".

فيما ختم قائلاً إن "فول الصويا يحتوي أيضاً على الأيزوفلافون، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب".*وكالات








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