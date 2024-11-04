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المؤتمر نت - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن 1800 فلسطيني استشهدوا وأصيب 4 آلاف آخرين جراء الهجوم المستمر على شمالي قطاع غزة

1800 شهيد خلال شهر في شمال غزة

المؤتمرنت -
1800 شهيد خلال شهر في شمال غزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن 1800 فلسطيني استشهدوا وأصيب 4 آلاف آخرين جراء الهجوم المستمر منذ شهر على شمالي قطاع غزة.

وقال الإعلامي الحكومي في بيان، يواصل جيش الاحتلال عدواناً برياً وجوياً وبحرياً وبشكل مُركَّبٍ ومكثف على محافظة شمال قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن "العدوان يتمثل على جباليا المخيم وجباليا البلد وجباليا النزلة وبيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون ومحيط هذه المناطق".

ولفت البيان إلى استهداف الاحتلال طواقم الدفاع المدني واعتقال بعضها وإخراجه عن الخدمة أيضاً، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأوضح البيان أن العدوان لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل امتد ليرتكب الاحتلال مزيداً من الجرائم ضد الإنسانية، فقد استخدم جيش الاحتلال سلاح تجويع المدنيين وتعطيشهم، ومنع وصول 3800 شاحنة مساعدات، وبضائع من الدخول إلى شمال غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال تعمد تجويع قرابة 400 ألف شخص، بينهم أكثر من 100 ألف طفل، منع عنهم الطعام والماء والدواء وحليب الأطفال.

ودان المكتب ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه الجرائم ضد الإنسانية وللمجازر والإبادة الجماعية التي استهدف فيها عشرات آلاف المدنيين والأطفال والنساء بشكل مُتعمَّد ومقصود في محافظة شمال قطاع غزة

وطالب البيان دول العالم بإدانة هذه المذابح المُروِّعة ضد الأحياء السكنية والمدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية والمساجد والمؤسسات المدنية المختلفة.

وأضاف: "نُحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ كامل المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني".

كما طالب البيان المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالقيام بدورها المنوط بها، من خلال تقديم الخدمة الإنسانية والصحية، والضغط على الاحتلال بكل الوسائل والطرق لوقف جرائمه.

وفي حصيلة جديدة أعلنتها اليوم الاثنين، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و156 مصابا خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 43 ألفا و374 شهيدا و102 ألف و261 مصابا.








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