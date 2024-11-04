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أخبار
المؤتمر نت - التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد

الرهوي يشيد بجهود قيادة أمانة العاصمة

المؤتمرنت -
الرهوي يشيد بجهود قيادة أمانة العاصمة
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد.

جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع الأمانة ومستوى الأداء العام خاصة ما يتصل بالخدمات واستقرارها وتوسيع نطاقها في ظل الضغوط المتزايدة التي تشهدها مختلف مديريات الأمانة وقطاع الخدمات فيها على وجه التحديد نتيجة التوسع العمراني المتسارع.

وتطرق اللقاء إلى جهود التحسين والمشاريع المخطط لها لزيادة المسطحات الخضراء في عدد من المناطق، فضلا عن متابعة جوانب النظافة وحماية البيئة وما يتطلبه هذا الجانب من وعي مجتمعي جمعي لإسناد الجهود القائمة لنظافة العاصمة والمساهمة في إبراز وجهها الحضاري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بأمانة العاصمة ودعم مسارات التطوير للجوانب الخدمية والتحسين وإسنادها بالمقومات والإمكانات الضرورية والمعينة لها على التوسع في المشاريع الخدمية وخاصة المتصلة بمقومات الحياة اليومية للسكان.

وأثنى على الجهود المبذولة من قبل قيادة الأمانة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة لتعزيز استقرار وضع الخدمات الأساسية والتوسع المتدرج لإيصالها إلى الأحياء والمناطق المحرومة.








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