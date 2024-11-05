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أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ

لبوزه يعزي بوفاة الشيخ محمد الطلقي

المؤتمرنت -
لبوزه يعزي بوفاة الشيخ محمد الطلقي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد يحيى صالح الطلقي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ/ مجاهد يحيى صالح الطلقي، والى الشيخ/ رفيع محمد يحيى صالح الطلقي، وإخوانه، وكافة آل الطلقي، بمديرية السود محافظة عمران، اشار نائب رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد ودوره البارز في خدمة مجتمعه، حيث كان أحد الشخصيات المؤتمرية والاجتماعية التي تحظى بالاحترام والتقدير من قبل أبناء عمران.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الأليم.

سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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