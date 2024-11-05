المؤتمرنت -

استشهاد 11923 طالباً فلسطينياً منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، أن 11923 طالباً استُشهدوا، و19199 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11808، والذين أصيبوا 18596، فيما استُشهد في الضفة 115 طالبا، وأصيب 603 آخرون، إضافة إلى اعتقال 450.



وأشارت إلى أن 561 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 3729 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 148 في الضفة.



ولفتت إلى أن 341 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 138 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير الكامل، كما تعرضت 84 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.



وأكدت الوزارة أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.