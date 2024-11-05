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أخبار
المؤتمر نت - حذر ماسك من أن هذه الانتخابات هي “آخر فرصة للحفاظ على الديمقراطية في أمريكا”، مؤكدًا: “إذا لم

آخر فرصة .. إيلون ماسك يعلق على الانتخابات الامريكية

المؤتمرنت -
آخر فرصة .. إيلون ماسك يعلق على الانتخابات الامريكية
في تصريحات مثيرة، حذر إيلون ماسك من أن الانتخابات القادمة تمثل “مفترق طرق في القدر” بالنسبة للديمقراطية الأمريكية. وأوضح ماسك: “إذا لم ننتخب ترامب، سنفقد الديمقراطية في هذا البلد ونظام الحزبين”.

وأشار ماسك في مقابلة مع جو روغان على منصة أوتيزم كابيتال إلى أهمية الولايات المتأرجحة، حيث قال: “هناك فقط 6 أو 7 ولايات متأرجحة. الهامش في الفوز في تلك الولايات صغير، غالبًا 10-20 ألف صوت”. ولفت انتباه الجمهور إلى أن الحزب الديمقراطي “يستورد أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتأرجحة”، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تحويل هذه الولايات إلى ولايات ديمقراطية دائمة.

وأضاف: “إذا كان لديك ولاية ذات هامش صغير وزادت عدد الناخبين غير الشرعيين، فإنها لن تعود ولاية متأرجحة بعد الآن. ستكون ولاية زرقاء، وعندها لن يكون هناك انتخابات، فقط انتخابات ديمقراطية”.
كما تناول ماسك ما يجري في كاليفورنيا، قائلاً: “إذا أردت دليلاً على ما يحدث، انظر إلى كاليفورنيا. صديقي حاول أن يظهر هويته في التصويت، وتفاعلوا كما لو كانوا يرون صليبًا أمام مصاص دماء. هم غير قانونيين حتى في النظر إلى هويتك. لا يوجد سبب لفعل هذا سوى الغش”.

وحذر ماسك من أن هذه الانتخابات هي “آخر فرصة للحفاظ على الديمقراطية في أمريكا”، مؤكدًا: “إذا لم يفز ترامب، ستكون هذه آخر انتخابات حقيقية في أمريكا. ستكون أسوأ من كاليفورنيا، لأنه لن يكون هناك مكان آخر للذهاب إليه”.

كما دعا ماسك الناخبين إلى “التصويت كما لو كانت حياتهم تعتمد على ذلك” مؤكدًا أن هذه الانتخابات تمثل “آخر فرصة”.








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