المؤتمرنت -

الامين العام يواسي آل عمران

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن برقية عزاء ومواساة الى الدكتور/ عبدالله غالب عمران، عميد كلية الاسنان بجامعة ذمار، وإخوانه، وكافة آل عمران، بمديرية عنس، محافظة ذمار، وذلك بوفاة والده الحاج/ غالب عبدالله عمران، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الاليم.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

"إنا لله وإنا اليه راجعون"