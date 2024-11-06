المؤتمرنت -

16 شهيداً في قصف متواصل على غزة

أدى القصف الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق شمال قطاع غزة، إلى استشهاد 16 فلسطينيًّا وإصابة عدد آخر.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن 15 فلسطينيًّا استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف استهدف مبنى سكنيًّا يؤوي نازحين في حارة الخزان في بيت لاهيا، مشيرة إلى تعذر وصول الطواقم الطبية أو فرق الدفاع المدني إلى المكان رغم تلقيها نداءات واتصالات استغاثة من الناجين، بسبب التضييقات الإسرائيلية.



وقالت إن عشرات الشهداء والمصابين ما زالوا تحت الركام في بيت لاهيا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة، وإطلاق نار من طائرات مسيرة منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم.



كما استشهد فلسطيني آخر جراء إطلاق نار من طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط مدرسة "حليمة السعدية" بجباليا النزلة، في وقت كثف فيه جنود الاحتلال من عمليات نسف المباني والمربعات السكنية في منطقة الصفطاوي ومخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا وتوغلهم في الصباح بمنطقة "الشيماء" غرب بيت لاهيا، وتقدمهم نحو مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا تحت غطاء ناري مكثف.



ويواصل جيش الاحتلال محاصرة شمال قطاع غزة لليوم الـ32 على التوالي، وسط أوضاع إنسانية صعبة ومحاولات تهجير السكان.