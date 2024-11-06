المؤتمرنت -

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ الحياني

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ محمد حسين حسين الحياني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ / احمد حسين الحياني، والى نجل الفقيد / طارق محمد حسين الحياني، والشيخ / حسين صالح الحياني، وكافة آل الحياني، بمديرية الحداء محافظة ذمار، عبر الامين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.

