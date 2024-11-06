المؤتمرنت -

مودريتش يصعق جماهير ريال مدريد

فاجأ الكرواتي لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد الإسباني، جماهير فريقه بتصريح صادم بعد الخسارة أمام ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.



ورفض اللاعب الدولي الكرواتي الاعتراف بأن فريقه يمر بأزمة، لكنه قال إن عليهم أن يبذلوا جهدا أكبر لاستعادة جودة اللعب، عقب التعرض لهزيمتين متتاليتين، في الدوري ودوري الأبطال.

وقال مودريتش في تصريحات نشرتها وكالة (هينا) الكرواتية اليوم: “هذه ليست أزمة، لا أحب هذه الكلمة”.

وأضاف: “أنا هنا منذ 12 عاما وهذه ليست أول مرة نمر بوضعية كهذه”.



وتأتي تصريحات اللاعب عقب الخسارة من ميلان بنتيجة 1-3 في دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو.

ومع ذلك، اعترف مودريتش بأن الفريق لم يقدم “أفضل أداء” لديه في هذه المباراة.



واستطرد: “لعبنا جيدا في بعض الأوقات، لكن هذا ليس أفضل أداء لدينا.. بوجه عام، لم نلعب جيدا، وكان ميلان أفضل”.



واختتم مودريتش: “علينا أن نعمل بشكل أفضل كفريق، فهكذا فحسب ستصبح الأمور أسهل.. أنا واثق من أننا سنتعافى”.

