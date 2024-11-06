المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 3050

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 3050 شهيداً، و13658 مصاباً.



وذكرت الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، أن غارات الكيان الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أسفرت عن 37 شهيد و105 جرحى، مما رفع الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا منذ بدء العدوان حتى أمس إلى 3050 شهيدا و13658 مصابا.



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت/، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.