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أخبار
المؤتمر نت - خبر سعيد.. صرف معاشات شهر نوفمبر في صنعاء

خبر سعيد.. صرف معاشات شهر نوفمبر في صنعاء

المؤتمرنت -
خبر سعيد.. صرف معاشات شهر نوفمبر في صنعاء
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات المتقاعدين لشهر نوفمبر 2024م.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن عملية الصرف بدأت اليوم الأربعاء في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة، والتي تشمل المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلط.

وجددت التأكيد على أن صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة وتتم في بداية كل شهر، حرصاً من المؤسسة على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم لمواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم العاملين في اليمن، سواء موظفين حكوميين أو عمال في القطاع الخاص أو المختلط.








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