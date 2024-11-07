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المؤتمر نت - كشف تقرير رسمي فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت أكثر من 85 ألف طن من القنابل والمتفجرات على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023

85 ألف طن من القنابل أُسقطت على غزة

المؤتمرنت -
85 ألف طن من القنابل أُسقطت على غزة
كشف تقرير رسمي فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أسقطت أكثر من 85 ألف طن من القنابل والمتفجرات على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وتشير الأرقام أنه سقط على كل متر مربع من مساحة قطاع غزة البالغة 365 كيلومترا، ما يقرب من 233 كيلو من المتفجرات.

وبحسب تقرير صادر عن سلطة جودة البيئة الفلسطينية، فإن كمية المتفجرات التي ألقيت على غزة تتجاوز ما تم إسقاطه في الحرب العالمية الثانية.

واستخدم جيش الاحتلال في عدوانه المتواصل كافة أنواع الأسلحة والقذائف، أبرزها الفسفور الأبيض المحرم دوليا، والذي سبب أضرارا بيئية جسيمة، تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية.

وحذرت سلطة جودة البيئة من كارثة صحية وبيئية تهدد مئات الآلاف من السكان لأجيال قادمة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمصادر المياه، وأدت إلى تسرب المياه الملوثة إلى الأحواض الجوفية.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان المستمر ومنع استغلال البيئة لأغراض عسكرية، وتطبيق القوانين الدولية.

وأكدت على أن حماية البيئة ليست مجرد خيار ثانوي أو قضية هامشية، بل هي حق أساسي مرتبط بالحق في بيئة نظيفة وآمنة خالية من التلوث.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة سنويا، في الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن مساحات شاسعة من الأراضي تتعرض للاستيلاء والتجريف واقتلاع الأشجار والرعي الجائر.








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