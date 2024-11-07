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أخبار
المؤتمر نت - مكمل غذائي يقاوم نزلات البرد ويخفف الأعراض

الكشف عن مكمل غذائي يقاوم نزلات البرد ويخفف الأعراض

المؤتمرنت -
الكشف عن مكمل غذائي يقاوم نزلات البرد ويخفف الأعراض
تقترب المجتمعات في جميع أنحاء العالم من ذروة موسم البرد والإنفلونزا، وضمن الاستعدادات لمواجهته ينصح خبراء التغذية بتعزيز المناعة من خلال تناول أطعمة معروفة بفوائدها في مقاومة نزلات البرد.

ويعتبر شهر نوفمبر الوقت المثالي لبدء تناول مكملات الإشنسا، التي تُعرف بقدرتها على تقوية الجهاز المناعي ومقاومة الفيروسات. وتُستخدم الإشنسا، وهي زهرة أمريكية الأصل، تقليديا لتخفيف أعراض نزلات البرد والالتهابات الشبيهة بالإنفلونزا.

ويحدد خبراء الصحة المكملات الأساسية لهذا الموسم، مثل فيتامين (د) والزنك والمغنيسيوم وعشبة الإشنسا “القنفذية”، لدعم المناعة وإدارة التوتر خلال الشتاء.. إضافة إلى أن تناول مكملات الإشنسا يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بنزلة برد بنسبة 58%، ويقصّر مدة الأعراض بمعدل 1.4 يوم.

وأظهرت إحدى الدراسات أن 80 مشاركا تناولوا مكملات الإشنسا في بداية نزلة برد أصيبوا بها، شهدوا انخفاضا واضحا في مدة الأعراض بنسبة 67%.. كما أظهرت دراسة شملت نحو 2500 شخص، أن مستخلص الإشنسا ساهم في تقليل خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي المتكررة.

وأكد خبير التغذية كايل كرولي، على أهمية التحضير مبكرا لتعزيز الجهاز المناعي لموسم الإنفلونزا، مشددا على ضرورة دمج المكملات ضمن خطة غذائية متكاملة بدلا من تناولها عند الشعور بالتعب.

وتظهر أعراض نزلات البرد الشائعة عادة بعد يوم إلى 3 أيام من الإصابة، وتشمل: سيلان الأنف أو احتقانه والعطس والسعال والتهاب الحلق والصداع وآلام خفيفة في الجسم وحمى منخفضة الدرجة وعيون دامعة والقشعريرة وشعور عام بالإعياء.

ووفقا لما أورد موقع “ميرور”، نصح كرولي بأن الإشنسا تُعتبر آمنة للاستخدام قصير المدى، ولكنه حذر من بعض الآثار الجانبية المحتملة مثل الغثيان وآلام المعدة. وأوصى أيضا باختيار مكملات الإشنسا المعتمدة وتجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات إضافية.*وكالات








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