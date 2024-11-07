المؤتمرنت -

صحة لبنان: 3102 شهيد منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 3102 شهيد، و13819 مصاباً.



وقالت الوزارة، في بيان مساء الخميس، إن الغارات الإسرائيلية، ليوم أمس الأربعاء، أسفرت عن 52 شهيداً و161 جريحاً.



ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الكيان الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت/، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.