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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله أحمد شعلان

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالله شعلان

المؤتمرنت -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالله شعلان
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله أحمد شعلان شيخ مشائخ عزلة بني مجيع، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ محمد عبدالله شعلان عضو الهيئة الإدارية، وإخوانه وكافة آل شعلان في مديرية المحابشة محافظة حجة، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد مجيديع بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والتنظيمية ودوره في حل قضايا الناس والإصلاح بينهم، سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنه سميع مُجيب.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،








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