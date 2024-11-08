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المؤتمر نت - طقس بارد وأمطار.. الأرصاد يحذر المواطنين

طقس بارد وأمطار.. الأرصاد يحذر المواطنين

المؤتمرنت -
طقس بارد وأمطار.. الأرصاد يحذر المواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء باردة على سبع محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد احياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، صعدة وأرخبيل سقطرى وعلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في أرخبيل سقطرى : 3.6ملم، إب : 2.5ملم، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق المحطات على أجزاء من الهضاب الداخلية وسهل تهامة.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أو الضباب.

كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة.








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