الجمعة, 08-نوفمبر-2024 الساعة: 03:16 م - آخر تحديث: 03:08 م (08: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، أن ما يقرب من 70 بالمئة من ضحايا الحرب في غزة الذين تحققت منهم هم من النساء والأطفال

الأمم المتحدة: 70% من ضحايا غزة نساء وأطفال

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا غزة نساء وأطفال
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، أن ما يقرب من 70 بالمئة من ضحايا الحرب في غزة الذين تحققت منهم هم من النساء والأطفال.

وذكرت المفوضية، في بيان يرافق تقريرا من 32 صفحة، أن هذه النتائج تشير إلى انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب.

وقال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، وأن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".

وقدمت الأمم المتحدة تفاصيل عن أعمار الضحايا وجنسهم يتفق مع تأكيد الجانب الفلسطيني على أن النساء والأطفال يشكلون نسبة كبيرة من ضحايا الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 فلسطينيا، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: أوكرانيا تُسقط 62 مسيرة و4 صواريخ روسية
اقتصاد: الذهب يواصل مكاسبه
مجتمع مدني: معدل نبضات القلب المهدد للحياة
رياضة: اليمن يواجه أوزبكستان وإيران وإندونيسيا
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43469
علوم وتقنية: مكمل غذائي يقاوم نزلات البرد
فنون ومنوعات: ولي أمر طالبة يقتل معلم لهذا السبب
علوم وتقنية: 5 تمارين لتعزيز وظائف الدماغ
اقتصاد: الدولار قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر
عربي ودولي: اعتقال 18 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: 85 ألف طن من القنابل أُسقطت على غزة
أخبار: الطقس في اليمن.. أمطار متفرقة وأجواء بادرة
رياضة: برشلونة يواصل تألقه وتعثر باريس وأرسنال
أخبار: صنعاء تعلن صرف معاشات شهر نوفمبر
أخبار: ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 3050
أخبار: الأقصى تدين الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات
رياضة: مودريتش يصعق جماهير ريال مدريد
محافظات: محافظ سقطرى يلتقي بعثة نادي ردفان بصنعاء
عربي ودولي: حماس تعلق على فوز ترامب
أخبار: الرهوي: الحكومة مقبلة على توطين منتجات صناعية
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ الحياني
عربي ودولي: روسيا تكشف موقفها من إدارة أمريكا الجديدة
عربي ودولي: 16 شهيداً في قصف متواصل على غزة
أخبار: منظمة عن تقرير لجنة الخبراء: مخيباً للآمال
فنون ومنوعات: سؤال عن ترامب وهاريس يُحرج جوجل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024