المؤتمرنت -

184 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 184 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر 2023.



وقال المكتب في بيان مساء الجمعة: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 184 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال خالد أبو زر، الصحفي في إذاعة صوت الشباب".



وأدان "الإعلامي الحكومي"، في بيانه، استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين"، وحمّله "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء".



وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".