المؤتمرنت -

110 آلاف فلسطيني في غزة معرضون للخطر

حذّر تقرير حكومي فلسطيني من أن نحو 110 آلاف في غزة معرضون للخطر، بسبب انعدام الرعاية الصحية مع إحكام إغلاق المعابر التجارية، وعدم السماح بدخول الأدوية ومواد الرعاية الطبية والتموينية للمدنيين في القطاع.



وذكر التقرير أنّ نحو 60 ألف حامل في قطاع غزة معرضات للخطر، بسبب نقص مواد الرعاية الطبية الخاصة بالنساء الحوامل، كما أن الخطر يتهدد أيضاً 35 ألف مريض مزمن بسبب منع إدخال الأدوية، بالإضافة إلى أن إغلاق المعابر حال دون سفر 12 ألف جريح بحاجة لتلقي العلاج في الخارج، فيما يواجه 12 ألفاً و500 مريض سرطان الموت وبحاجة للعلاج، كما يحتاج 3 آلاف مريض بأمراض مختلفة للعلاج في الخارج.



يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقه معبري رفح وكرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة منذ بدء عمليته العسكرية في مدينة رفح مطلع مايو/أيار الماضي، وتسبب إغلاق المعابر لليوم 186 على التوالي بشل حركة سفر الأفراد من وإلى قطاع غزة، ووقف الحركة التجارية والمساعدات الواصلة من مصر عبر ممر صلاح الدين، بالإضافة إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الرابط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وشل الحركة التجارية بداخله.



من جانبه، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معرباً عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة.