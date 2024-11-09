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أخبار
المؤتمر نت - من نوع “MQ-9”.. إسقاط 12 طائرة أمريكية في اليمن

“MQ-9”.. إسقاط 12 طائرة أمريكية في اليمن

المؤتمرنت -
“MQ-9”.. إسقاط 12 طائرة أمريكية في اليمن
أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية طائرة أمريكية من نوع (MQ-9) أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء اليتمة بمحافظة الجوف.

وبهذا الانجاز، ارتفع عدد الطائرات الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية من هذا النوع، إلى 12 طائرة خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" إسنادا لمعركة طوفان الأقصى.

فماذا تعرف عن تلك الطائرة؟
• حرف الـM يشير لقدرتها على تدمير أو تعطيل أهداف حساسة، أي أنها متعددة المهام.
• حرف الـQ يعني نظام طائرة يتم التحكم فيها عن بعد.
• يشير الرقم "9" إلى أنها التاسعة في سلسلة أنظمة الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد.

المهام:
• تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية
• قادرة على تنفيذ الضربات والتنسيق والاستطلاع ضد أهداف عالية القيمة وعابرة وحساسة.
• قادرة على تنفيذ مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي القريب والبحث والإنقاذ القتالي وشن ضربات دقيقة.
• مؤهلة لإجراء عمليات حرب غير نظامية لدعم الأهداف الحربية.

المميزات:
• مزودة بأجهزة استشعار وأسلحة ومحطة تحكم أرضية ورابط قمر صناعي أساسي من طراز Predator ومعدات احتياطية.
• طاقمها الأساسي يتألف من طيار مُصنَّف للتحكم في الطائرة وقيادة المهمة، وعضو طاقم جوي مُجنَّد لتشغيل أجهزة الاستشعار وتوجيه الأسلحة.
• توفر المسيرة قدرات مُخصَّصة باستخدام مجموعات متنوعة من الأسلحة وأجهزة الاستشعار التي تحملها.
• يندرج نظامها الأساسي تحت نظام الاستهداف متعدد الأطياف، الذي يحتوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار البصرية.
• تتمتع بمستشعر أشعة تحت الحمراء وكاميرا تلفزيونية ملونة أحادية اللون تعمل في ضوء النهار وكاميرا أشعة تحت حمراء ذات موجات قصيرة ومُحدِّد ليزر ومصدر إضاءة بالليزر.
• تتضمن جهاز تحديد مدى/مُصمم بالليزر، والذي يحدد بدقة الأهداف لاستخدام الذخائر الموجهة بالليزر، مثل وحدة القنابل الموجهة.
• جُهزت برادار بفتحة تركيبية.
• يمكنها حمل ما يصل لثمانية صواريخ موجهة بالليزر.
• تتمتع بقدرات عالية الدقة ومضادة للدروع ومضادة للأفراد.
• يمكن تفكيكها وتحميلها في حاوية واحدة لنشرها في جميع أنحاء العالم.
• يمكن نقل النظام بأكمله في طائرة C-130 Hercules أو طائرة أكبر.
• أجري عليها تعديلات لتكون قادرة على شن عمليات ذات مدى ممتد، من خلال إضافة خزانات وقود خارجية قادرة على حمل 1300 رطل من الوقود.
• يضيف التعديل أيضًا شفرة إضافية للمروحة ونظام حقن الكحول والماء لتحسين أداء الإقلاع.

قياسات:
• الجناح: 66 قدمًا (20.1 متر)
• الطول: 36 قدمًا (11 مترًا)
• الارتفاع: 12.5 قدم (3.8 متر)
• الوزن: 4900 رطل (2223 كغم) فارغًا
• أقصى وزن للإقلاع: 10,500 رطل (4760 كيلوغراما)
• سعة الوقود: 4,000 رطل (602 غالون)
• الحمولة: 3750 رطلا (1,701 كيلوغرام)
• السرعة القصوى: 240 عقدة في الثانية
• المدى: 1150 ميلا (1,000 ميل بحري).
• ارتفاع التحليق: حتى 50,000 قدم (15,240 مترًا).








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