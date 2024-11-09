المؤتمرنت -

طقس جاف وبارد.. والشوافي يحذر المزارعين

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن تغيرات جديدة في حالة الطقس باليمن، داعياً المزارعين إلى الحذر من الأجواء الباردة ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.



وتوقع الفلكي الشوافي فترة شبه جفاف على مستوى اليمن مع استمرار بعض الأمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى ومناطق من السهول الساحلية - شرقية، جنوبية وغربية، وقد تمتد بكمية قليلة إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية المحاذية.



وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى انخفاض إضافي في درجات الحرارة الصغرى على الأحواض والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.



ودعا الفلكي اليمني، المزارعين في المناطق الباردة إلى توخي الحذر إذا سكنت الرياح ليلاً وكانت السماء صافية من السحب خصوصاً بعد منتصف الأسبوع.