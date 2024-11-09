السبت, 09-نوفمبر-2024 الساعة: 03:30 ص - آخر تحديث: 02:21 ص (21: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن تغيرات جديدة في حالة الطقس باليمن، داعياً المزارعين إلى الحذر من الأجواء الباردة ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة

طقس جاف وبارد.. والشوافي يحذر المزارعين

المؤتمرنت -
طقس جاف وبارد.. والشوافي يحذر المزارعين
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن تغيرات جديدة في حالة الطقس باليمن، داعياً المزارعين إلى الحذر من الأجواء الباردة ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي فترة شبه جفاف على مستوى اليمن مع استمرار بعض الأمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى ومناطق من السهول الساحلية - شرقية، جنوبية وغربية، وقد تمتد بكمية قليلة إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية المحاذية.

وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى انخفاض إضافي في درجات الحرارة الصغرى على الأحواض والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

ودعا الفلكي اليمني، المزارعين في المناطق الباردة إلى توخي الحذر إذا سكنت الرياح ليلاً وكانت السماء صافية من السحب خصوصاً بعد منتصف الأسبوع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: ماذا اهدى اللاعب أيمن حسين لكاظم الساهر؟
رياضة: ليفربول يُدافع عن الريادة أمام أستون فيلا
رياضة: ريال مدريد يسعى للتعافي أمام أوساسونا.. غداً
عربي ودولي: 3117 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان
عربي ودولي: روسيا تُعلن إسقاط 17 مسيرة أوكرانية
عربي ودولي: 144 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس في أسبوع
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و508
فنون ومنوعات: ما حقيقة إلقاء القبض على الفنان حكيم؟
أخبار: عدوان أمريكي على الحديدة
عربي ودولي: أوكرانيا تُسقط 62 مسيرة و4 صواريخ روسية
عربي ودولي: الأمم المتحدة: 70% من ضحايا غزة أطفال ونساء
أخبار: تحذير أممي: الموت يحاصر شمال غزة
اقتصاد: الذهب يواصل مكاسبه
أخبار: طقس بارد وأمطار.. الأرصاد يحذر المواطنين
أخبار: وزير الخارجية يشيد بدور المرأة اليمنية
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ عبدالله شعلان
عربي ودولي: صحة لبنان: 3102 شهيد منذ بدء العدوان
مجتمع مدني: معدل نبضات القلب المهدد للحياة
رياضة: اليمن يواجه أوزبكستان وإيران وإندونيسيا
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43469
علوم وتقنية: مكمل غذائي يقاوم نزلات البرد
فنون ومنوعات: ولي أمر طالبة يقتل معلم لهذا السبب
علوم وتقنية: 5 تمارين لتعزيز وظائف الدماغ
اقتصاد: الدولار قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر
عربي ودولي: اعتقال 18 فلسطينياً من الضفة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024