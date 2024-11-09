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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و552 شهيداً، و102 ألف و765 مصاباً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43552

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43552
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و552 شهيداً، و102 ألف و765 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بارتكاب قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 44 شهيداً و81 مصاباً،

وأضافت أنه نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ400 على قطاع غزة، لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولا يزال جيش الاحتلال يرتكب المجازر المروعة في أنحاء القطاع، لكنه كثف في الآونة الأخيرة من استهدافه العنيف لشمال قطاع غزة، كما ركز قصفه على الفرق الإغاثية والمستشفيات لإخراجهما عن الخدمة.








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