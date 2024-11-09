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صنعاء: افتتاح مركز الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر

افتتح وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان اليوم بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة، مركز الأمراض الجلدية، والتناسلية والتجميل والعلاج بالليزر.



واستمع الدكتور شيبان من مديرة المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب والأمين العام المساعد بالمجلس اليمني للاختصاصات الطبية، استشاري أول الأمراض الجلدية الدكتور مطيع أبو عريج إلى شرح عن التجهيزات بالمركز والخدمات التي سيقدمها المركز والمختبر والصيدلية الخاصة بالمركز.



وفي الافتتاح أشاد وزير الصحة بجهود القائمين على المستشفى والمركز .. مشيرًا إلى أن إيجاد المركز وبجهود وتمويل ذاتي من المستشفى يعكس الإرادة على تحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وتطرق إلى مساعي الوزارة في تحسين الخدمات الطبية في مستشفى السبعين، حيث سيتم افتتاح مركز الغسيل الكلوي وغيرها الخدمات الطبية.



فيما اعتبر مدير مستشفى السبعين للأمومة والطفولة الدكتور ماجدة الخطيب، مركز الأمراض الجلدية أول مركز حكومي لعلاج الامراض الجلدية والتناسلية بالليزر .. موضحة أنه تم إدخال أحدث جهاز ليزر لعلاج الندبات والتشوهات والحروق بالليزر وبأسعار رمزية.



وبينت أن المركز يستقبل يوميًا ويعالج أكثر 25 حالة .. مؤكدة أن المركز سيكون أيضًا مركزًا لتدريب الأطباء على البورد.



بدوره أوضح الأمين العام المساعد للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية استشاري أول أمراض الجلدية الدكتور أبو عريج، أن افتتاح مركز الجلدية والتناسلية والعلاج بالليزر في مستشفى السبعين ثمرة تعاون مع المجلس اليمني للتخصصات الطبية والمستشفى .. مشيرًا إلى أن المركز سيقدم خدمات علاجية وتدريبية خاصة لطلاب البورد.



وأكد الحرص على تقديم خدمة علاجية للمرضى في المستشفى .. موضحًا أن فكرة افتتاح المركز جاءت نتيجة كثرة الأمراض الجلدية التي يصاب بها الطفل والمرأة.



وفي ختام الحفل، تم تكريم وزير الصحة والبيئة الدكتور شيبان بدرع المستشفى وكذا تكريم أمين عام المجلس اليمني للاختصاصات الطبية الدكتور أثمار حسين والأمين المساعد للمجلس الدكتور أبو عريج واستشارية الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور نجود درهم البعداني بدرع المستشفى، كما تم تكريم نواب مديرة المستشفى وعدد من المميزين من الكوادر الطبية.