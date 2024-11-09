المؤتمرنت -

حملات ميدانية على محطات الغاز في تعز والحديدة

بدأت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، نزولا ميدانيا لمحطات الغاز المسال بمحافظتي تعز والحديدة في إطار النزول الذي يشمل مختلف المحافظات.



وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها أن النزول الميداني يهدف إلى معايرة موازين المحطات المركزية للغاز للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والعيارات القانونية.



وأشارت إلى أن هذه الحملات التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات تهدف لحماية المستهلك من الغش وضبط المخالفين.



وأكد مدير فرع الهيئة بمحافظة تعز المهندس رياض البخيتي، أهمية التزام جميع المحطات بتطبيق المعايير القانونية في الموازين بما يخدم المواطن ويعزز من ثقته بالخدمات المقدمة له.



ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في إطار مهام الهيئة في حماية المواطنين.



فيما أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة الحديدة المهندس خليل الجوفي، أن النزول سيتضمن التفتيش على الجوانب الفنية من حيث توفر سبل الأمن والسلامة وغيرها من المتطلبات الأساسية لمحطات الغاز.