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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور وائل عبدالمغني محمد الأغبري وإخوانه وكافة آل الأغبري

الأمين العام المساعد يعزي آل الأغبري

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي آل الأغبري
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور وائل عبدالمغني محمد الأغبري وإخوانه وكافة آل الأغبري في عزلة الاغابرة بمديرية حيفان محافظة تعز في وفاة والدهم الدكتور عبدالمغني محمد الأغبري، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل المخلص في خدمة الوطن والمجتمع.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،








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