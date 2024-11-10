المؤتمرنت -

مجزرة إسرائيلية في بلدة علمات بلبنان

اُستشهد 20 لبنانياً بينهم أطفال وأصيب آخرون، اليوم، في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة علمات في قضاء جبيل بمحافظة جبل لبنان.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن غارات إسرائيلية على البلدة أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 20 شخصا من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 6 آخرين بجروح.



وأشار البيان إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح في غارات إسرائيلية على محافظة البقاع شرقي لبنان، لافتا إلى أن غارة عدوانية على بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان ليل أمس أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين بجروح.



وأفادت الوزارة في بيان آخر بأن غارة إسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان أدت إلى استشهاد شخص واحد وإصابة 4 آخرين بجروح.



ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة في عدد من المناطق التي استهدفتها غارات العدو الإسرائيلي.



وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في بيان سابق بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة علمات في قضاء جبيل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 12 شخصا.



تجدر الإشارة إلى أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.