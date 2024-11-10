المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي البرلماني يحيى المطري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى محمد المطري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب، في وفاة نجله هاني.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعميق مواساته لوالد الفقيد وإخوانه وأفراد الأسرة وآل المطري كافة في مديرية بني مطر محافظة صنعاء بهذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".