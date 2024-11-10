الأحد, 10-نوفمبر-2024 الساعة: 05:45 م - آخر تحديث: 05:35 م (35: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حروف موجوعة في رحيل الإعلامي الجميل حسن عبدالوارث
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
ثورة الـ "14" من أكتوبر عنوان السيادة والاستقلال والوحدة
بقلم/ يحيى علي الراعي*
14 أكتوبر.. الثورة التي صنعت المستحيل
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
زخم الثورة وحاجته لسلوكٍ ثوري
إياد فاضل*
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى محمد المطري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب، في وفاة نجله هاني

رئيس المؤتمر يعزي البرلماني يحيى المطري

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي البرلماني يحيى المطري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى محمد المطري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو مجلس النواب، في وفاة نجله هاني.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعميق مواساته لوالد الفقيد وإخوانه وأفراد الأسرة وآل المطري كافة في مديرية بني مطر محافظة صنعاء بهذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ليفربول يحكم قبضته على صدارة البريميرليغ
فنون ومنوعات: "طفل عبقري" ينال إعجاب تامر حسني
رياضة: بايرن يعزز صدارته وليفركوزن يسقط
أخبار: 400 يوم.. أرقام تكشف حجم المأساة في غزة
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ حمود اللهيم
عربي ودولي: صحة لبنان: 3136 شهيداً منذ بدء العدوان
فنون ومنوعات: استنفار في ولاية أمريكية لهذا السبب
أخبار: استهداف مواشي المواطنين في الحديدة
مجتمع مدني: أطعمة تسرع عملية الشيخوخة
اقتصاد: ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط
رياضة: منتخب التايكواندو يشارك في بطولة "السويق"
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي آل الأغبري
رياضة: "هاتريك" فينيسيوس يداوي جروح ريال مدريد
أخبار: مجاعة وشيكة في شمال غزة
أخبار: حملة على محطات الغاز في تعز والحديدة
علوم وتقنية: 8 أطعمة نباتية غنية بالكالسيوم
أخبار: صنعاء: افتتاح مركز الأمراض الجلدية
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43552
عربي ودولي: 14 شهيدًا بقصف إسرائيلي على خان يونس
أخبار: برد وجفاف.. والشوافي يحذر المزارعين
أخبار: “MQ-9”.. إسقاط 12 طائرة أمريكية في اليمن
فنون ومنوعات: ماذا اهدى اللاعب أيمن حسين لكاظم الساهر؟
عربي ودولي: 110 آلاف فلسطيني في غزة معرضون للخطر
رياضة: ليفربول يُدافع عن الريادة أمام أستون فيلا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024