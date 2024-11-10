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أخبار
المؤتمر نت - الثقة بالنفس تُحسّن مستويات السكر في الدم

الثقة بالنفس تُحسّن مستويات السكر في الدم

المؤتمرنت -
الثقة بالنفس تُحسّن مستويات السكر في الدم
كشفت دراسة حديثة ، أجراها فريق بحثي من جامعة قرطبة في إسبانيا، عن أن الثقة بالنفس قد تسهم في تحسين مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول، خصوصاً بين المراهقين.

وأوضح الباحثون، في الدراسة التي نُشرت نتائجها يوم الجمعة في دورية «International Journal of Psychology»، أن أبحاثهم ألقت الضوء على الدور الأساسي للمتغيرات النفسية، مثل «الكفاءة الذاتية»، في تحسين التحكم بمستويات السكر.

وشارك في الدراسة متعددة التخصصات، قسم طب الأطفال، وقسم الغدد الصماء والتغذية بـ«مستشفى رينا صوفيا»، وذلك بالتعاون مع قسم علم النفس بجامعة قرطبة.

وشملت الدراسة متابعة أكثر من 200 طفل ومراهق على مدار عامين، تم خلالها مراقبة مستويات السكر في الدم باستخدام أجهزة متخصصة لضمان بقائها ضمن النطاقات المطلوبة. وخضع المشاركون لاستبيانات على 4 مراحل لقياس متغيرات نفسية مختلفة؛ مثل الكفاءة الذاتية، والتوازن العاطفي، والدعم الاجتماعي، واحترام الذات، وجودة الحياة.

وكشفت النتائج عن أن المشاركين الحاصلين على درجات أعلى في «الكفاءة الذاتية» كانوا يتمتعون بتحكم أفضل في مستويات السكر بالدم، خصوصاً بين المراهقين. ويشير مصطلح «الكفاءة الذاتية» إلى إيمان الفرد بقدرته على تحقيق أهدافه بنجاح، وهو مفهوم درّسه عالم النفس ألبرت باندورا منذ الثمانينات. ووفقاً للدراسة، فإن ثقة الفرد في قدرته على تحقيق الأهداف تُحدث تغييرات سلوكية تُحسّن من التحكم في مستويات السكر في الدم.

ولفت الباحثون إلى أن هذه العلاقة كانت أقوى لدى المراهقين، بينما لم تكن واضحةً لدى الأطفال، وذلك لأن رعاية مرضى السكري في هذه الفئة العمرية تقع بشكل أكبر على عاتق الوالدين. وأكد الفريق أهمية «الكفاءة الذاتية» في تعزيز الصحة من خلال تغيير السلوك، لا سيما أن الأمراض المزمنة مثل مرض السكري تتطلب التزاماً بالعلاج، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة.

ونوه الباحثون إلى أن التحديات النفسية التي يواجهها المراهقون، مثل بناء الهوية، والانخراط في العلاقات الاجتماعية، قد تؤثر في إدارتهم للمرض. وبناءً على هذه النتائج، يعكف فريق البحث على تطوير برامج تستهدف دعم الآباء لتشجيع أبنائهم على الالتزام بالعلاج، بالإضافة إلى تطوير برامج تهدف إلى تعزيز الكفاءة الذاتية لدى المراهقين، من خلال تقديم إرشادات وسلوكيات تسهم في تحسين جودة حياتهم.

يشار إلى أن مرضى السكري من النوع الأول هم الذين تتوقف أجسامهم عن إنتاج الإنسولين، مما يتطلب منهم استخدام الإنسولين يومياً للتحكم في مستويات السكر في الدم؛ حيث يعد تحسين التحكم بمستويات السكر في الدم لديهم أمراً ضرورياً لتقليل مخاطر المضاعفات الصحية مثل أمراض القلب وتلف الأعصاب، مما يسهم في منحهم حياة أكثر نشاطاً واستقلالية.*وكالات








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