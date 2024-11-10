المؤتمرنت -

منتخب اليمن في مجموعة الموت بخليجي 26

أوقعت قرعة بطولة خليجي 26 لكرة القدم، والتي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر حتى 3 يناير 2025، منتخب اليمن في المجموعة الثانية إلى جانب العراق حامل اللقب والسعودية والبحرين.



ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات قسمت إلى مجموعتين ضمت الأولى (المستضيف الكويت - قطر - الإمارات - عمان)، فيما ضمت المجموعة الثانية (حامل اللقب العراق - السعودية - البحرين - منتخبنا اليمن).



ويلعب منتخبنا الوطني الأول مباراته الأولى يوم الأحد 22 ديسمبر القادم أمام نظيره العراقي، فيما يخوض مباراته الثانية أمام نظيره السعودي الأربعاء 25 ديسمبر، ويختتم مباراته أمام البحرين السبت 28 ديسمبر.



ويقضي نظام البطولة بتأهل متصدر كل مجموعة وصاحب المركز الثاني إلى الدور النصف النهائي، على أن يقابل المتصدر في المجموعة الأولى صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور النصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز بها باللقب.



وكانت قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025، أوقعت المنتخب اليمني بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وإيران وإندونيسيا والتي تقام في نسختها الـ42 في الصين خلال الفترة "12 فبراير - 1 مارس 2025م".