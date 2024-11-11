المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة لطفية حمزة

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القيادية التربوية الأستاذة لطفية أحمد حمزة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيسة القطاع النسوي لفرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة، والذي وافاها الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن بالمجالين التربوي والتنظيمي.



وأشاد أبو راس، في برقية العزاء التي بعثها إلى وليد أحمد حمزة وإخوانه، بمناقب الفقيدة كشخصية تربوية وقيادية بارزة أسهمت بفاعلية في مجال التربية والتعليم من خلال المناصب والمواقع التربوية التي تقلدتها في الوزارة ومديرة لمدرسة أورى للبنات، تاركةً خلفها بصمات مميزة في العمل الإداري من أجل النهوض والارتقاء بالتعليم، منوهاً باسهاماتها التنظيمية المتميزة وإخلاصها في خدمة المؤتمر الشعبي العام.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته لأسرة الفقيدة وكافة آل حمزة في هذا المصاب.. سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..