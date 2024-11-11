المؤتمرنت -

تعميم عاجل من وزارة التربية والتعليم بصنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأخير طابور الصباح في مدارس المحافظات المتأثرة بامتداد الكتلة الهوائية الباردة.



وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها، أنه تقرر بدء طابور الصباح عند الساعة الثامنة صباحاً ابتداءً من يوم السبت المقبل في محافظات في المرتفعات الجبلية وخاصة الشمالية وأجزاء من الجنوبية الغربية والمرتفعات في المناطق الصحراوية.



ويأتي تأخير الطابور الصباحي- بحسب التعميم- حرصاً على سلامة الطلاب، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعويض أي فاقد تعليمي ناتج عن تأخر بدء الحصة الأولى.