المؤتمرنت -

استشهاد أكثر من 12 ألف طالب في غزة

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن 12061 طالبًا استُشهدوا و19467 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 11946، والذين أصيبوا 18858، فيما استُشهد في الضفة 115 طالبًا وأصيب 609 آخرون، إضافة إلى اعتقال 466.



وأشارت إلى أن 564 معلمًا وإداريًّا استُشهدوا وأصيب 3729 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 153 في الضفة.



وأوضحت أن 441 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، و126 مدرسة للقصف والتخريب، و77 للتدمير الكامل، كما تعرضت 91 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.



وأكدت التربية على أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.



وأشارت إلى أن اقتحامات الاحتلال المتكررة لمحافظتي جنين وطولكرم تسببت في ترويع الطلبة في مدارسهم.