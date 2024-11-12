المؤتمرنت -

الحديدة.. إعادة التيار الكهربائي إلى مدينة منظر

دشن وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد، ونائبه عادل صالح بادر، اليوم، إعادة التيار الكهربائي إلى مدينة منظر بمحافظة الحديدة.



واستمع وزير الكهرباء ونائبه، ومعهما وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية محمد النهاري، من مدير فرع مؤسسة كهرباء منطقة الحديدة المهندس أحمد روضان إلى شرح حول طبيعة الأعمال الميدانية والفنية في إعادة تأهيل شبكات الضغط العالي 11 كيلو فولت، وصيانة محولات التوزيع، لإيصال التيار الكهربائي للمشتركين بالمدينة.



وأشاد وزير الكهرباء والمياه، بجهود الفرق العاملة في إعادة التيار الكهربائي لمواطني مدينة منظر .. مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لاستكمال الأعمال في هذا الجانب.



وأكد حرص قيادة الوزارة على إعادة التيار الكهربائي في عموم مناطق مديريات محافظة الحديدة، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة الراهنة جراء العدوان والحصار.



إلى ذلك افتتح وزير الكهرباء والمياه ونائبه ووكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية، مشروع تأهيل وتوسعة شبكة المياه لأطراف مدينة منظر، بطول ثمانية آلاف متر، بتمويل وإشراف منظمة "أكتد".



كما تفقدوا الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية لآبار المؤسسة في حقل البيضاء موقع "الكوري" لـ 13 بئرًا، بقدرة 400 كيلووات، بتكلفة 553 ألف دولار، بتمويل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "اليونبس".



وشدد وزير الكهرباء والمياه، على الجهة المنفذة، سرعة استكمال المشروع حسب الفترة الزمنية المحددة.