المؤتمرنت -

استعدوا لموجة برد شديدة.. واحذروا البحر

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الأجواء قد تكون باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وتتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين 02 - 06 درجات مئوية.



في حين قد تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في مرتفعات محافظات إب، الضالع، أبين ولحج وتتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى بين 5 - 10 درجات مئوية.



وحسب المركز من المحتمل أن تكون الرياح قوية السرعة وتصل إلى 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.



وأشار إلى أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2 في ذمار، صنعاء : 4.6 ، عمران : 5 ، إب-السدة : 7.6 .



ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة خصوصاً الأطفال وطلبة المدارس وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، حاثاً المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية وكذلك النحالين ورعاة الماشية.



وحذر الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.