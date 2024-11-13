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أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و712 شهيداً، و103 آلاف و258 مصاباً

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43712

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43712
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و712 شهيداً، و103 آلاف و258 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 47 شهيداً، و182 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 404 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.








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