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أخبار
المؤتمر نت - شهداء بغارات صهيونية على جنوب لبنان

16 شهيداً جراء غارات الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان

المؤتمرنت -
16 شهيداً جراء غارات الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان
استشهد 16 شخصاً، وأصيب نحو 36 آخرين جراء غارات شنها طيران العدو الصهيوني الليلة الماضية على بلدة جون في قضاء الشوف ومدينة صور وقضائها.

وذكرت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة لطيران العدو الإسرائيلي على جون في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد 15 شخصاً، بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال، إضافة إلى إصابة اثني عشر آخرين بجروح.

وأضافت الوزارة: إن غارات العدو الإسرائيلي على مدينة صور وقضائها أدت أيضاً إلى استشهاد شخص وإصابة 24 آخرين، فيما لا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة.

وأفيد صباح اليوم بأن الطيران الحربي المعادي شن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مناطق حارة حريك وبئر العبد والليلكي والغبيري، كما استهدف طيران العدو مركز دار الحوراء الطبي في حارة حريك بغارات عدّة.








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