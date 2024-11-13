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أخبار
المؤتمر نت - هيئة مجلس النواب تبارك استهداف حاملة الطائرات الامريكية

هيئة مجلس النواب تبارك استهداف حاملة الطائرات الامريكية

المؤتمرنت -
هيئة مجلس النواب تبارك استهداف حاملة الطائرات الامريكية
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعاً لها اليوم، برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي.

وباركت الهيئة العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية وآخرها العمليتين النوعيتين للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ضد حاملات الطائرات الأمريكية " إبراهام" في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وكذا العملية الأخرى التي استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لتنفيذ عمليات معادية تستهدف الأراضي اليمنية، مؤكدةً على حق اليمن في التصدي لأي تحركات أجنبية معادية في المياه والجزر والأراضي اليمنية.

وحملت هيئة رئاسة مجلس النواب العدو الأمريكي البريطاني مسؤولية التصعيد وتوسيع الحرب العدوانية في المنطقة، ومحاولة عسكرة البحرين الأحمر والعربي من خلال تحويلهما إلى مسرح لتواجد المدمرات والسفن والقطع الحربية غير آبهين بتداعيات ومخاطر ذلك على المنطقة وحركة الملاحة البحرية، في إطار المخطط الأمريكي البريطاني للدفاع عن كيان العدو الإسرائيلي من قبل القطع الحربية الأمريكية.

وأكدت أن استمرار الاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية الإجرامية لن تثني اليمن عن الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة لنصرة القضية الفلسطينية وما يتعرض له اليمن ولبنان وشعوب الأمة العربية والإسلامية من اعتداءات وانتهاكات مستمرة حتى ايقاف العدوان عن فلسطين ولبنان وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

واستنكرت استمرار الصمت العربي والدولي، مستهجنة التخاذل العربي والإسلامي إزاء الاستهداف الممنهج لمقدرات الشعب اليمني وآخره استهداف محافظة الحديدة بثلاث غارات.

وحذرت هيئة رئاسة مجلس النواب من التحركات الأمريكية في المحافظات اليمنية المحتلة ودعت الجميع إلى اليقظة لمواجهة تلك المؤامرات وآخرها التحركات الأمريكية السعودية الاماراتية بتواطؤ من أدواتهم في المحافظات المحتلة في حضرموت وشبوة ومأرب بهدف تقسيم البلد وإحكام السيطرة على ثرواته النفطية واستمرار نهب مقدرات الشعب اليمني وحرمانه من الاستفادة منها.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع الهامة المتعلقة بمهام المجلس وأمانته العامة واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.

وجددت الهيئة الدعوة لأعضاء المجلس للحضور لاستئناف جلسات المجلس السبت المقبل 14 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 16 نوفمبر 2024م.








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