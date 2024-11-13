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المؤتمر نت - بلغت حصيلة حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 في الضفة الغربية المحتلة، أكثر من 11 ألف و700 حالة، بينهم 435 امرأة و765 طفلًا

اعتقال 11700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023

المؤتمرنت -
اعتقال 11700 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023
بلغت حصيلة حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 في الضفة الغربية المحتلة، أكثر من 11 ألف و700 حالة، بينهم 435 امرأة و765 طفلًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك: إنه تم تسجيل أعلى حصيلة لحالات الاعتقال في مدينتي الخليل والقدس.

وأشارت إلى أن حالات الاعتقال والاحتجاز التي طالت صحفيين بلغت 135 صحفيًا وصحفية، تبقى منهم رهنّ الاعتقال 58 من بينهم ست صحفيات، و31 صحفياً من غزة على الأقل ممن تم التّأكّد من هوياتهم.

وفيما يتعلق بالاعتقال الإداري، أشارت لوصول عدد أوامره لأكثر من عشرة آلاف أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء.

واوضحت مؤسسات الأسرى، أن حملات الاعتقالات المستمرة يرافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.

كما طالت عمليات تدمير واسعة بالبُنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.








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