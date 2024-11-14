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المؤتمر نت - بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور

الامين العام يعزي الدكتور مجدلي بوفاة والدته

المؤتمرنت -
الامين العام يعزي الدكتور مجدلي بوفاة والدته
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، غازي أحمد على محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور/ احمد حسين مجدلي، أمين عام المجلس المحلي، ومسئول الشباب والطلاب بفرع المؤتمر بمديرية حرض محافظة حجة، وذلك بوفاة والدته.

وعبر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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