المؤتمرنت -

11 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والغارات الجوية مستهدفة منازل وخيام نازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع 11 شهيدا على الأقل وعددا من الجرحى.



وقالت مصادر طبية صباح اليوم إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر نتيجة استهداف الطيران المسير لمجموعة من الفلسطينيين في شارع وادي العرائس في حي الزيتون شرق مدينة غزة.



وأفادت المصادر باستشهاد 5 فلسطينيين في 3 عمليات قصف إسرائيلي منفصلة على حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، موضحة أن من بين الشهداء طفل استشهد أثناء ذهابه لشراء خبز لأسرته.



وشمالي القطاع، استشهد شخصان في قصف مدفعي استهدف منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا، كما استشهدت فلسطينية برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط صيدلية المنشية في مشروع بيت لاهيا.



وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43,736 شهيدا و103,370 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام الماضي.