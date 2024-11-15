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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبدالباري عبدالله دغيش، عضو مجلس النواب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة سخر معظمها في خدمة الوطن

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني عبدالباري دغيش

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني عبدالباري دغيش
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبدالباري عبدالله دغيش، عضو مجلس النواب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة سخر معظمها في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وأشاد أبو راس، في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد باسل عبدالباري عبدالله دغيش وإخوانه، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية وإسهاماته الاجتماعية الفاعلة في خدمة المجتمع وعلى وجه الخصوص في الدائرة الانتخابية التي اختارته عضواً بمجلس النوابـ، وبتمسكه القوي بمواقفه المبدئية التي لم يتزحزح عنها حتى توفاه الله.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعميق مواساته لأبناء وأسرة الفقيد وآل دغيش كافة بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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