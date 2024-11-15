المؤتمرنت -

تدمير 90% من الأراضي الزراعية في غزة

كشف تقرير حكومي في غزة، عن تراجع مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الخضروات في القطاع، نتيجة العدوان الإسرائيلي، إلى 7 آلاف دونم فقط، بعدما كانت تقدر بنحو 85 ألف دونم قبل بدء الحرب، في حين بلغت مساحة الأراضي الزراعية التي جرفها الاحتلال ومنع الوصول إليها 78 ألف دونم، أو ما يمثل نحو 92 بالمئة من مساحة الأراضي الزراعية.



وأظهر التقرير الذي أعدته وزارة الزراعة في غزة، أن عدد أصناف محاصيل الخضار المزروعة خلال الحرب اقتصرت على 17 صنفا تنتج ما معدله 49 ألف طن فقط، بعدما كان عددها قبل العدوان 40 صنفا تنتج أكثر من 405 آلاف طن، وبلغت كمية الإنتاج الزراعي المفقودة نحو 357 ألف طن.



وأفاد التقرير بأن قيمة إنتاج الخضروات انخفضت بعد عدوان الاحتلال إلى 33 مليون دولار فقط، بعدما كانت تسجل ما قيمته 268 مليون دولار قبل السابع من أكتوبر من العام الماضي.



وكشف التقرير أن قيمة الخسارة المالية للإنتاج المحلي من الخضروات بلغت نحو 236 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الخسارة المالية لصادرات الخضروات التي توقفت قسرا بسبب الحرب أكثر من 66 مليون دولار، والتي كانت تقدر ب 60 ألف طن سنويا.



وأشار التقرير إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع زراعة الخضروات والتي تتمثل في سيطرة قوات الاحتلال على معظم الأراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها.



كما تغيب مصادر الطاقة البديلة اللازمة لتشغيل الآبار الزراعية المخصصة لضخ المياه في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وتمنع قوات الاحتلال التي تسيطر على المعابر إدخال المستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى شح البذور الخاصة بالزراعة الشتوية.



وتشمل التحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي من مبيدات وأسمدة زراعية وشبكات الري، إلى جانب ارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية وعمليات الحراثة بسبب حجم الدمار الكبير الذي أحدثته قوات الاحتلال.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، في ظل تصاعد المجازر بحق العائلات ومراكز الإيواء، ومعاناة إنسانية غير مسبوقة على كافة المستويات خاصة المعيشية.