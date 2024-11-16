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المؤتمر نت - أجواء شديدة البرودة ورياح وتحذير من البحر

أجواء شديدة البرودة ورياح وتحذير من البحر

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة ورياح وتحذير من البحر
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، واضطراب البحر نتيجة الرياح شديدة السرعة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع طقساً بارداً إلى شديد البرودة أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر في مناطق متفرقة من محافظات عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات غرب كل من صعدة والجوف حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 02 - 05 درجات مئوية.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات محافظات إب، الضالع، لحج وأبين تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين 06 - 09 درجات مئوية.

ومن المتوقع هبوب رياح شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.4 في ذمار، 4.5 في صنعاء، 5.5 في إب، 7.4 في عمران.

ودعا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الطقس البارد والشديد البرودة خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وحث المزارعين على أخذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية لإيوائها في أماكن دافئة.

وحذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.








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