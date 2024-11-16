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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و799 شهيداً و103 آلاف و601 مصاب

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و799

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43 ألفاً و799
أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و799 شهيداً و103 آلاف و601 مصاب.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال، ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيداً، و111 مصاباً.

ونوهت بوجود آلاف الضحايا تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الإسعاف والهلال الأحمر من الوصول إلى جثامينهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 407 أيام، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.








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