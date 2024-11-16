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أخبار
المؤتمر نت - انطلاق حملة للتبرع لمرضى الثلاسيميا

صنعاء: انطلاق حملة للتبرع لمرضى الثلاسيميا

المؤتمرنت -
صنعاء: انطلاق حملة للتبرع لمرضى الثلاسيميا
نظمت المؤسسة العامة للاتصالات، اليوم، حملة للتبرع بالدم لمرضى الثلاسيميا وتكسرات الدم الوراثية.

ويشارك موظفو المؤسسة في الحملة، التي تستمر يومين، عبر تبرعهم بالدم في ساحة المؤسسة بالتنسيق مع المركز الوطني لنقل الدم وابحاثه، وبالتعاون مع الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي.

وأشار رئيس القطاع التجاري بالمؤسسة المهندس، علي الوادعي، إلى أن المؤسسة ضمن برامج المسئولية الاجتماعية تعمل على تنظيم حملة التبرع بالدم الطوعي من الموظفين،لافتا إلى أن المؤسسة تقيم الحملة سنوياً، وقدمت للجمعية أدوية خاصة ونوعية.

ودعا رئيس القطاع التجاري جميع موظفي المؤسسة للمبادرة الطوعية للتبرع بالدعم كون المرضى من شرائح المجتمع الضعيفة، وتحتاج للدعم بشكل دوري.

فيما أوضح مسؤول الإعلام والعلاقات بالجمعية اليمنية، علي عبد الولي، أن مرضى الثلاسيميا وتكسرات الدم الوراثي يحتاجون إلى تغيير الدم كل ثلاثة أسابيع ما يتطلب المشاركة المجتمعية في التبرع بالدم، مثمنا مبادرة المؤسسة بتنظيم حملة لتبرع بالدم للمرضى الذي يعدون من شرائح المجتمع الفقيرة.

وأشاد بمنحة الادوية التي قدمتها المؤسسة للجمعية والتي تعد بادرة مميزة كون أدوية مرضى الثلاسيميا يصعب توفيرها في الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.








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