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المؤتمر نت - خسر المنتخب اليمني الأول أمام نظيره السريلانكي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء السبت، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة خليجي 26

منتخب اليمن يخسر وديته أمام سريلانكا

المؤتمرنت -
منتخب اليمن يخسر وديته أمام سريلانكا
خسر المنتخب اليمني الأول أمام نظيره السريلانكي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء السبت، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة خليجي 26 لكرة القدم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم السريلانكي جاك هنكيرت في الدقيقة 89 من زمن المباراة التي احتضنها ملعب الخور في العاصمة القطرية الدوحة.

ويخوض الأحمر اليمني مباراة ودية ثانية أمام منتخب سريلانكا يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني يلعب في بطولة خليجي 26 ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات: العراق، والسعودية، والبحرين، والتي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر حتى 3 يناير 2025.








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